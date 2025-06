Convocan paros parciales en la Escuela Municipal de Música de Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 6 de junio 2025, 13:44 Comenta Compartir

La plantilla de la Escuela Municipal de Música de Burgos está llamada a secundar paros parciales de actividad a partir del próximo lunes 9 de junio como protesta por la falta de recursos económicos, humanos y materiales para prestar el servicio docente con la calidad deseada.

La convocatoria, que parte del sindicato CGT, viene motivada por el paulatino recorte presupuestario impulsado por el Ayuntamiento de Burgos en los últimos contratos. La última adjudicación del contrato se cerró por 48.400 euros anuales. Un recorte que, según denuncian desde el sindicato, ha derivado en una situación muy compleja.

Así, afirman, los empleados «trabajan sin acceso a internet, sin cumplir las necesidades energéticas y con serios desperfectos que impiden usar ciertas aulas. Esta situación hace temer una desgracia en un futuro a corto-medio plazo. Es sorprendente y frustrante el hecho de que año tras año desde el Ayuntamiento, habiendo sido notificadas en más de una ocasión estas situaciones, todavía no haya podido encontrar el momento para poner soluciones».

Lejos de ello, critican, el Consistorio ha dado hasta ahora la callada por respuesta. De hecho, insisten, «la empresa que gestiona la escuela hay veces que tiene dificultades para afrontar los pagos de las nóminas de la plantilla laboral, por lo que en ocasiones llegan a sufrir retrasos en los cobros de las nóminas».

Todo ello ha derivado en un conflicto laboral que a día de hoy no ha conseguido resolverse tras más de un año de negociaciones entre plantilla y empresa a pesar de haberse derivado ya al Serla en una reunión a la que, según denuncian, el Ayuntamiento de Burgos no se presentó «a pesar de estar convocado». «Tras más de un año de negociaciones con la empresa para poder mejorar las condiciones laborales y económicas, la misma no ve posible hacerlo mientras el Ayuntamiento no las asuma», señalan desde CGT.

Así las cosas, el sindicato ha convocado paros parciales a partir del próximo lunes. Se trata, advierten, de un «primer paso», ya que no se descartan «nuevas acciones si no se produce una respuesta inmediata y concreta».

