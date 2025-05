Denuncian que el nuevo edificio proyectado en la calle Concepción incumple el PGOU de Burgos

Ruth Rodero Burgos Miércoles, 28 de mayo 2025, 07:23 Comenta Compartir

La construcción del nuevo edificio de la plaza Luis Martín Santos ha levantado ampollas tras conocerse el diseño que tendrá la construcción. Tras la demolición del edificio histórico en 2021, cuya fachada había sido rehabilitada, la nueva edificación que se proyecta en esa zona no cumple con la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así lo han denunciado desde Resurgir Estético Burgos, que defienden la arquitectura tradicional contemporánea y un urbanismo funcional. Por ello han presentado una alegación formal al Ayuntamiento de Burgos en el que cuestionan la legalidad del nuevo edificio proyectado en ese enclave y en las calles Concepción 17 D, 19 y 19 D. En el centro del conflicto: el presunto incumplimiento del artículo 275 del PGOU, que establece criterios estéticos para construcciones en parcelas de arquitectura tradicional no protegida.

En el documento presentado se señala que la cubierta proyectada no sería inclinada ni revestida con teja cerámica curva envejecida, como exige la normativa, sino plana y con elementos acristalados. Además, se cuestiona el uso de materiales de fachada contemporáneos, como revestimientos cerámicos oscuros o metálicos, que podrían no integrarse cromáticamente con el entorno.

El escrito también hace referencia a la carpintería del edificio, que de llevarse a cabo tal y como está proyectada tampoco cumpliría con los requisitos de acabado tradicional, así como al diseño y proporciones de los huecos de fachada, el tipo de balcones y voladizos y la composición de la planta baja. Todos estos aspectos han sido analizados en base a las imágenes publicadas en el portal del Ayuntamiento.

En la solicitud se pide la revisión urgente de la licencia de obra otorgada, la suspensión temporal del proyecto y la publicación de los informes técnicos que justifiquen la adecuación del diseño aprobado al entorno protegido.

El Ayuntamiento, a la espera de informes

Desde el Ayuntamiento de Burgos se asegura que «hay un estudio de detalle en fase de información pública» y que se están siguiendo los «procedimientos reglamentados» como en cualquier otro proyecto de edificación.

«Si hay un 'ok' de los técnicos del Ayuntamiento es porque cumple perfectamente el Plan General de Ordenación Urbana», explica Manuel Manso, concejal de Urbanismo del Consistorio burgalés. «Si se ha presentado una alegación se estudiará, yo no tengo conocimiento de ello porque llega directamente a los técnicos y serán los técnicos quienes lo informen y bien recogen esa alegación porque la estiman pertinente o bien la rechazan y se informa posteriormente cuando haya resolución por parte del consejo de urbanismo», indica el concejal.

Ampliar En azul, el edificio demolido, en blanco, el edificio proyectado. Resurgir Estético Burgos.

Lo que sí deja claro el concejal es que «los políticos no tienen conocimiento» de este tipo de alegaciones hasta «que no tenga el técnico correspondiente hecho un informe» y este se eleve «a los órganos pertinentes». «Nosotros no tenemos opinión. No existe opinión, esto es un procedimiento reglamentado», insiste en aclarar.

«Una vez que haya informe técnico aceptando o rechazando dichas alegaciones el consejo de urbanosmo lo estudia, lo vota y decide en función de ese informe. El interesado tiene derecho a recurrir en las distintas fases que recoge el procedimiento administrativo común: ante el órgano que ha hecho la resolución, puede seguir recurriendo al juzgado de lo contencioso, al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Superior. Sigue la ley de Procedimiento Administrativo, ahí los políticos de ninguno color intervenimos», alega.

Fundación Círculo

Desde la Fundación Círculo de Burgos, propietarios de este terreno, explican que «el pleno del Ayuntamiento de Burgos del pasado 29 de abril, aprobó la modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Burgos promovido por Fundación Circulo con el fin de ordenar de un modo más racional los usos, alineaciones y volúmenes edificables dentro del ámbito afectado de las parcelas de Plaza Luis Martín Santos 1, Concepción 15, 17D y 19».

«El objetivo de la modificación pretende la reordenación del actual espacio existente entre el Instituto Cardenal López de Mendoza y la trasera de la acera de los edificios de la calle Concepción 17-23 en una nueva calle peatonal. En la parcela correspondiente al número 19 de la calle Concepción, se busca trasladar la edificabilidad del interior del espacio al exterior con el objeto de conformar una nueva plaza», continúan.

En el caso de la parcela 17 D, donde está enclavado el salón de actos, «se aspira a una reordenación de los volúmenes que permita la mejora de las condiciones de este equipamiento que contribuyan a potenciar su uso y las actividades que pueda albergar». A partir de esta aprobación inicial «comenzarán los trámites de información pública y emisión de informes sectoriales que culminarán en la aprobación definitiva».

Tras cumplir con dichos trámites necesarios, «la Fundación Círculo elaborará un proyecto de desarrollo urbanístico que deberá ser estudiado por el patronato de la institución antes de su aprobación definitiva», finalizan.