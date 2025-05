El Ayuntamiento de Burgos prepara ya la segunda compra de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 24 de mayo 2025, 19:16 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos continúa dando pasos para reactivar el pueblo antiguo de Gamonal, abandonado a su suerte desde hace varias décadas. Tras adquirir meses atrás seis parcelas mediante el concurso lanzado al respecto, ya está sobre la mesa la segunda convocatoria. Una convocatoria cuyos pliegos ya han sido redactados pero cuya activación ha tenido que esperar a la liberación de la partida presupuestaria destinada para la adquisición de nuevas parcelas.

En este sentido, la segunda convocatoria, dotada también 500.000 euros, incluirá alguna novedad, como es la priorización de parcelas colindantes y ciertos ajustes en las superficies de las parcelas potencialmente comprables.

Y lo cierto es que las expectativas son buenas. «Confiamos en agotar todo el presupuesto», asegura el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. No en vano, recuerda, la primera convocatoria fue un éxito y varios propietarios se quedaron fuera de la misma por cuestiones formales o de plazos. «Hay interés por vender», asegura Manso al tiempo que recuerda que la compra de las parcelas por parte del Ayuntamiento no es sino la primera fase de un ambicioso proyecto de regeneración del entorno.

En este sentido, el equipo de Gobierno no descarta una tercera convocatoria para adquirir más parcelas. Sin embargo, de materializarse, que no se ha decidido todavía, se haría ya de cara al próximo ejercicio. «Este año ya no hay dinero para comprar más», asegura Manso. Y en cualquier caso, añade, esa hipotética tercera convocatoria «sería la última».

No en vano, el Ayuntamiento ni quiere ni puede asumir la propiedad de todas las parcelas del pueblo antiguo, ya que supondría un coste desorbitado para las arcas municipales. El objetivo es otro: impulsar el sector, hacerlo atractivo y, a partir de ahí, que sea la iniciativa privada la que ponga en marcha la maquinaria.

Para ello, la idea que baraja el equipo de Gobierno pasa por usar las parcelas adquiridas para construir vivienda en régimen de alquiler protegido para jóvenes. Un plan que, eso sí, todavía debe definirse.

En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos acudió semanas atrás a una convocatoria de fondos europeos con un ambicioso proyecto de regeneración de todo el entorno que plantea, entre otras cuestiones, la promoción directa de hasta 80 viviendas de alquiler para jóvenes, la reurbanización del sector y la construcción de varias dotaciones públicas, acompañado todo ello de la creación de una comunidad energética alimentada por una red de calor propia.

Los primeros cálculos realizados por el Ejecutivo local valoran el proyecto en unos 20 millones de euros, de los que hasta 12 podrían ser financiados por fondos europeos.

En el equipo de Gobierno se muestran confiados en las posibilidades de recibir la ayuda, pero la convocatoria no se resolverá de manera definitiva hasta dentro de unos meses. Será entonces cuando se sepa a ciencia cierta en qué parcelas se puede comenzar a trabajar y con qué financiación se cuenta. En caso de que la subvención sea denegada, el Ayuntamiento buscará otras opciones y ajustará el proyecto, pero la intención es desarrollarlo, con o sin ayuda extraordinaria.

En todo caso, cabe destacar que el entorno más cercano al pueblo antiguo de Gamonal se ha reactivado en los últimos años con varias promociones de vivienda nueva, incluida la del edificio Origen, que ha sido un éxito comercial. Eso refleja dos cosas: que Burgos en general tiene un déficit de vivienda de nueva planta y que ese entorno concreto es una zona interesante si se dan las condiciones urbanísticas.

Y en ese sentido, cobra especial importancia la apuesta concreta por vivienda para jóvenes. Y es que, son las familias jóvenes las que «mayor capacidad de atracción» de actividad tienen para cualquier sector, concluye Manso.