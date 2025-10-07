Educación, empleo y liderazgo: Burgos aprueba su II Plan de Igualdad contra la violencia de género Ha salido adelante en la Gerencia de Servicios Sociales con los votos a favor de PSOE y PP y el voto en contra de Vox

Julio César Rico Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 14:22

El Ayuntamiento de Burgos ha dado el visto bueno en la Gerencia de Servicios Sociales al II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia de género. Se trata de poner sobre el papel las conclusiones derivadas del estudio que realizó la Universidad de Burgos (UBU) hace unos meses en el que se analizaron las fortalezas y debilidades del anterior. Conforme a ello se ha redactado un plan con el consenso de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la igualdad.

Ha recibido el voto a favor del PSOE y del PP en el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y el voto en contra de Vox. La presidenta del Consejo, Mila del Campo, ha detallado que la aprobación de este segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres contra la violencia de género tiene «una vigencia de seis años y está financiado por la Junta de Castilla y León», a través del acuerdo Marco en prevención de la violencia de género.

Ejes estratégicos

Como ejes estratégicos del Plan destacan la «gobernanza en perspectiva de género» en cada una de las áreas, así como aspectos de «educación y sensibilización» para la igualdad; otra área es la de «empleo, corresponsabilidad y conciliación», tal y como ha destacado Del Campo. El plan hace referencia también a la «participación y liderazgo de las mujeres» y aspectos como la salud, bienestar y calidad de vida para lograr un «Burgos libre de violencia de género».

Facturas pendientes

La Comisión ha tratado otros puntos de naturaleza económica; así se ha aprobado la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global del año 2024 por 32 585 euros. Y en la sesión del Consejo de Administración, también se ha dado cuenta de la resolución de aprobación de la cuenta justificativa con la asociación Cocemfe, en concepto de acondicionamiento y mejora de accesibilidad de espacios de su sede 12.000 euros. Y del convenio con la Universidad de Burgos, en materia de cooperación al desarrollo del año 2024.

Además, se han aprobado por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito las facturas presentadas por la Asociación La Rueda de los meses de mayo y junio de 2025 por la gestión de la Casa de la Mujer. Y las presentadas por la Asociación Saltando Charcos de los meses de junio y julio de 2025 por la gestión del programa 'Construyendo mi futuro'.

La Gerencia también ha aprobado la primera prórroga del convenio de colaboración con Fundación Secretariado Gitano, para el ejercicio 2025, en materia de empleo por 27.192 euros; y con Prosame, en materia de servicios sociales para el año 2025 por 63.300 euros.