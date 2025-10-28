El Parral solo se cerrará en días de mal tiempo y para evitar vandalismo Cuenta con 2000 metros cuadrados de nuevos arbustos, 313 nuevos árboles, que elevan a 1.000 el total del parque; cuenta con nueva red de riego y respeta el rigor histórico de este recinto

Julio César Rico Burgos Martes, 28 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Han pasado dos años de obras en el parque del Parral, para que sea una realidad y puedan disfrutar de este recinto todos los burgaleses. Desde este martes ha quedado abierto al público después de una inversión de 1,86 millones de euros y una actuación integral llevada a cabo por patrimonio nacional un parque que el Ayuntamiento quiere dejar abierto y solo se cerrará «en días de temporal y para evitar vandalismo», tal y como ha anunciado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Precisamente para preservar este parque, De la Cueva, ha expresado que hay que tener un especial cuidado «con las nuevas especies» que se han plantado y, sin explicitarlo, porque no existe ninguna prohibición, la prudencia es el aval necesario para que la fiesta del Curpillos, al menos de momento, no se celebre en el Parral. En cualquier caso, está en marcha desde hoy la consulta popular para que la ciudadanía decida, si quiere el Curpillos en este recinto o en la Quinta.

Ver 9 fotos Así ha quedado el parque del Parral de Burgos. JCR

La presidenta de patrimonio nacional, Ana de la Cueva y Ayala han paseado junto a miembros del equipo de gobierno, de la oposición y representantes gobernativos por el parque del Parral en la apertura oficial después de dos años de obras. Los casi 2 millones de euros provienen del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

La obra ha tenido como prioridad consolidar este parque de Burgos como un refugio de la biodiversidad y su adaptación al cambio climático, como ha señalado De la Cueva. Se han retirado los árboles peligrosos y de decrépitos, en un total de 182, y se han plantado 313 nuevos y más de 2.000 metros cuadrados de arbustos. Además, se ha instalado una nueva red de riego eficiente, se modernizado la iluminación y se incorporado un espacio de calistenia y nuevas áreas de descanso como ha confirmado la presidenta de patrimonio nacional

Se trata de especies que requieren la escasa demanda de agua y su ubicación. Respeta la historia del parque. Hoy el Parral cuenta ya con más de 1000 árboles. Para su identificación, se ha instalado «cartelería didáctica» que ayuda a contextualizar el lugar, su historia y su riqueza botánica. También se han instalado siete nuevas puertas

El parque del Parral es un espacio ligado desde sus orígenes al Hospital del Rey y el Monasterio de las Huelgas Reales, fundados por Alfonso VIII y doña Leonor de Plantagenet. Patrimonio Nacional está invirtiendo «casi 5 millones de euros» procedentes de fondos europeos en Burgos, además del Parral, en Hospital del Rey, San Amaro y las Huelgas y la cubierta de la parroquia de San Antonio.