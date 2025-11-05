Burgos adelanta los clareos para evitar incendios en Fuentes Blancas y el Cerro de San Miguel Se eliminarán especies que compiten entre sí, árboles secos o con riesgo de caída para favorecer el crecimiento y del resto y la seguridad de los paseantes

Julio César Rico Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:11

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado los trabajos de clareo forestal en la zona de Fuentes Blancas, una actuación incluida dentro del plan de mejora del cinturón verde de la ciudad que se extenderá también al Cerro de San Miguel. El edil de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha explicado que las labores, previstas inicialmente para desarrollarse en cinco años, se han adelantado con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y mejorar la salud del bosque.

Niño ha expresado que el cinturón verde necesita un clareo y la eliminación de especies que compiten entre sí, árboles secos o con riesgo de caída para favorecer el crecimiento del resto y garantizar la seguridad de los paseantes. El edil ha explicado que los trabajos consisten «en la retirada de árboles secos y la reducción de la densidad de en áreas, donde el número de árboles es excesivo».

El material retirado se aprovechará como nutriente

Con el material que se retire, se aprovechará como nutriente para el suelo. Ha recordado que Fuentes Blancas «no es un jardín urbano», sino que se trata de un parque forestal y el suelo del parque se alimentará con los restos orgánicos de las bodas y de las talas.

La campaña de clareo se prolongará «durante los meses de invierno, entre octubre y abril», aprovechando el periodo de menor actividad vegetativa de los árboles. La intervención se realizará de forma progresiva, aunque en algunos tramos podrá simultanearse con otras zonas del cinturón verde, como el entorno del Castillo de Burgos.

El Ayuntamiento, en colaboración con Fundación Oxígeno, mantiene además una labor de sensibilización dirigida a escolares y mayores para explicar la importancia de estas actuaciones de mantenimiento forestal.