Cinturón Verde de Burgos. BC

Burgos mejorará 250 hectáreas del cinturón verde de la ciudad

El objetivo de esta intervención, a realizar en cinco años, es mejorar espacios verdes que requieren de trabajos por motivos de urgencia o necesidad

Burgos

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:51

El Ayuntamiento de Burgos actuará sobre 250 hectáreas del cinturón verde, según ha señalado este viernes, 24 de octubre, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

Niño ha confirmado esta actuación tras la Comisión de Arbolado celebrada en el día de ayer, en la que se explicaron los trabajos de limpieza y clareo previstos en este pulmón de la capital burgalesa. El objetivo, ha dicho, «es intervenir en espacios verdes que requieren de trabajos por motivos de urgencia o necesidad, avanzando de este modo en la prevención de incendios en los mismos».

La actuación se va a realizar sobre unas 250 hectáreas del cinturón verde, que en su conjunto cuenta en la actualidad con cerca de 450. La actuación está planificada a cinco años y ya ha comenzado con los trabajos en el cerro de San Miguel y el parque de Fuentes Blancas, con el objeto de sanear la masa forestal y minimizar los riesgos de incendios.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se vio necesario la realización de actividades que explicaran estas actuaciones medioambientales. De ahí, que la empresa adjudicataria de estas labores, Fundación Oxígeno, está realizando talleres in situ explicando las tareas que se van a realizar. Hasta el momento, han pasado por estos talleres más de 200 adultos en seis turnos y hay otros 125 inscritos parta los próximos cinco turnos, quedando solo plazas para el domingo 23 de noviembre. A ellos hay que sumar otros 200 escolares en cinco turnos.

