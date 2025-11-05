BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia de Sacyl.

Herido un conductor al chocar contra un turismo aparcado en Burgos

El accidente se ha producido en la calle Vitoria este miércoles poco antes de las 16 horas y pocos minutos después una ciclista ha resultado herida en una colisión contra un coche

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Un hombre ha resultado herido este miércoles por la tarde al filo de las 16:00 horas en un accidente en Burgos capital. El suceso se ha producido poco antes de las 15.59, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de la colisión de un turismo contra otro que estaba aparcado en la calle Vitoria, a la altura del número 115.

El 112 daba aviso a Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que enviaba recursos para atender a un varón de unos 75 años.

Una ciclista herida en Burgos

Minutos después del accidente ocurrido en la calle Vitoria ha tenido lugar otro en la calle Pessac, en el que una ciclista ha resultado herida.

El 112 recibía un aviso a las 16:19 horas informando del choque entre un turismo y una bicicleta en el número 1 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaban la Policía Local de Burgos y una ambulancia de Sacyl para atender a la herida, una mujer de unos 30 años.

