Herido un varón tras una colisión entre dos coches en Burgos

Un hombre ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras una colisión lateral en la N-1, a la altura de Villafría

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:20

Un hombre ha tenido que recibir asistencia sanitaria a última hora de la mañana de hoy tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-1, a la altura de Villafría, en Burgos capital.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 12:40 horas, cuando dos turismos que circulaban por el kilómetro 245 de la vía, en el entorno de la nave de Pepsico, se han visto involucrados en una colisión lateral.

Inmediatamente se ha trasladado hasta allí una dotación de la Policía Local de Burgos, que minutos después ha solicitado asistencia sanitaria para uno de los ocupantes del vehículo, que refería dolor en el pecho.

Minutos después llegaba al lugar una ambulancia de soporte vital básico con personal sanitario que ha atendido al varón.

