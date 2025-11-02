Cuatro personas heridas tras una nueva colisión múltiple en Burgos Tres vehículos se han visto implicados en el accidente de tráfico ocurrido cerca de Briviesca. El suceso deja retenciones kilométricas en la zona

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:43

Cuatro personas han resultado heridas como resultado de una colisión múltiple que ha ocurrido en la tarde del domingo dos de noviembre. Tres vehículos se han visto implicados en el accidente de tráfico. Un suceso que deja retenciones kilométricas en la zona.

A las 18:41 horas, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso del choque acontecido en la entrada a Briviesca, sentido Vitoria de la AP-1. Se trata del segundo accidente con más de un vehículo implicado en la misma carretera, después de que el viernes dos niños y una mujer resultaran heridos.

Este accidente ha provocado que cuatro personas terminaran heridas: dos varones de unos 20 y 49 años, una mujer de 81 años y una menor de 14. Ante dicha información, se moviliza a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl.