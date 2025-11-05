BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Detenido en Burgos por amenazar a su expareja tras incumplir una orden de alejamiento

La Policía Nacional arresta a un hombre con un amplio historial delictivo y previamente condenado que regresó a España a pesar de tener una orden de expulsión

Burgos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:04

Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás en Burgos a un hombre con un amplio historial delictivo acusado de amenazar de muerte a su expareja e hijos a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento de la mujer y una orden de expulsión de España.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de octubre. Ese día, por la tarde, el vigilante de seguridad de un céntrico supermercado avisaba a la Policía Nacional tras advertir que un sujeto se marchaba del establecimiento sin abonar varios productos.

Instantes después llegaba al lugar una dotación policial, localizando e identificando al sospechoso. Fue en ese momento cuando los agentes comprobaron varias cuestiones. La primera es que al hombre le constaban varios antecedentes policiales, vinculados a delitos contra el patrimonio y, sobre todo, violencia de género.

De hecho, sobre el detenido pesa una condena en vigor de alejamiento respecto a su expareja, que esa misma mañana había requerido presencia policial tras observarle en las afueras de su domicilio, en Burgos, y proferir repetidas amenazas de que «os voy a quemar vivos», dirigidas contra ella y sus hijos.

Además, el detenido se encuentra en situación administrativa irregular, tras regresar a España sin respetar el período de prohibición de entrada al que fue sancionado tras su expulsión administrativa en cumplimiento de la Ley de Extranjería.

