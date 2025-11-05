Detenido por engañar a un niño de ocho años de Burgos para obtener imágenes de contenido sexual La Guardia Civil lo acusa de un delito de corrupción de menores tras contactar con el pequeño burgalés a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. El joven de 20 años detenido está relacionado con delitos similares en el pasado

El seguimiento de la huella digital es fundamental en estos delitos.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años en Valladolid al que se acusa de cometer un delito de corrupción de menores, tras haber engañado a un niño de ocho años para que le proporcionara imágenes íntimas de diversa índole.

Los hechos se conocieron tras la denuncia presentada por la madre del menor, en la que se informaba de que una persona desconocida, utilizando distintas redes sociales y plataformas de mensajería, había logrado contactar con su hijo para mantener múltiples conversaciones con él.

Logró convencerle para que le facilitara material de contenido sexual

Como se ha podido conocer, fruto de las determinantes pesquisas policiales practicadas, el ahora detenido, aprovechándose de la confianza e inmadurez de la víctima y valiéndose de un lenguaje cercano e informal, logró convencerla para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos.

Consecuentemente, ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad del afectado, se inició una exhaustiva investigación dirigida por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos.

La huella digital, un elemento clave

Como primer paso, los agentes realizaron un análisis técnico de todos los dispositivos electrónicos implicados, centrado especialmente en la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían.

Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron indicios claros sobre la identidad del responsable –vinculado en el pasado con la ejecución de otros hechos de similar índole-, lo que permitió, tras diversas gestiones, su plena identificación y localización en Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial.

La importancia de la supervisión parental

La Guardia Civil recuerda la importancia de la supervisión parental activa en el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales por parte de menores. Internet es una herramienta útil y educativa, pero también puede ser un entorno propicio para los engaños y delitos si no se establecen medidas de control y comunicación familiar.

Consejos de la Guardia Civil No deje a los menores navegar o chatear sin supervisión.

Revise periódicamente sus contactos y las aplicaciones que utilizan.

Enseñe a sus hijos a no compartir información personal ni fotografías con desconocidos.

Ante cualquier sospecha, avise de inmediato a la Guardia Civil a través del número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops.