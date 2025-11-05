Una complicada intervención en Miranda de Ebro evita que una mujer acuchille a varios agentes de la policía Una mujer con un brote psicótico intentó acuchillar a los agentes en un domicilio del ensanche mirandés

Celia Miguel Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48 | Actualizado 17:56h.

La tarde de este martes, 4 de noviembre, pudo terminar en tragedia en Miranda de Ebro. A las 21:05 horas, la Policía Local fue requerida por el servicio de emergencias de SACYL para apoyar a su personal en un domicilio de la calle Castilla. Según fuentes policiales, una mujer de 37 años sufría un brote psicótico agresivo derivado de un cuadro de esquizofrenia y, al parecer, habría tratado de agredir a su pareja.

Así pues, lo que comenzó como una asistencia sanitaria se tornó en una peligrosa intervención policial que, según fuentes consultadas, se resolvió «de manera muy limpia» y sin heridos de gravedad.

La actuación requirió refuerzos policiales

Al llegar al domicilio, dos agentes de la Policía Local fueron recibidos con amenazas directas. Fuentes policiales confirman que la mujer advirtió que les acuchillaría si no se marchaban y, acto seguido, tomó un cuchillo tipo santoku de unos 17 centímetros, con el que arremetió contra los agentes «en reiteradas ocasiones».

Varios efectivos de la Policía Nacional y de la Local acudieron de inmediato para reforzar esta intervención acontecida «en un domicilio con pasillo estrecho y con escaso margen de maniobra». Finalmente, los agentes lograron contener y reducir a la mujer sin que se produjeran lesiones por arma blanca y, en este contexto, fue trasladada a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos.

La formación, clave ante situaciones límite

Los agentes implicados destacan la dificultad de esta intervención que resultó ser «muy limpia». Y es que, pese al forcejeo y a algunas contusiones derivadas de este, «afortunadamente no pasó nada». En cualquier caso, no dudan en subrayar la importancia de la formación continua para afrontar este tipo de situaciones.

Inciden en que «es fundamental estar preparados» para esta y otro tipo de actuaciones donde confluyen factores como pueden ser la salud mental y la agresividad. Por suerte, en esta ocasión, la rápida actuación de la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional y los servicios sanitarios, evitó que el suceso terminara con consecuencias irreparables.