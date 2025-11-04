Piden nueve años de cárcel para dos vecinos de Burgos por vender heroína en un narcopiso Los acusados, un hombre y una mujer, se enfrentan a una petición de cuatro años y medio de prisión cada uno

Dos vecinos de Burgos se enfrentan a la petición de nueve años de cárcel, cuatro años y medio cada uno, por traficar presuntamente con heroína en un narcopiso de la avenida del Cid. La Policía Nacional tuvo conocimiento de esta actividad gracias a un ciudadano que realizó una llamada anónima para informar sobre los trapicheos que se producían supuestamente en esta vivienda.

Siguiendo esta pista la Policía Nacional montaba en enero del año 2022 un dispositivo de vigilancia frente al portal referido por el vecino, que resultó ser la vivienda del ahora acusado. Los agentes comprobaron distintos «pases de droga» en los que se intervino a algunos clientes pequeñas dosis de heroína.

Se apreciaba una importante afluencia de personas, algunas de ellas con síntomas evidentes de consumo de drogas. Los agentes de la Policía Nacional confirmaron que el varón ya había sido detenido con anterioridad y contaba con antecedentes por el mismo tipo de delito. Las labores de investigación pronto constataron que su manera de proceder, las precauciones que adoptaba y los movimientos delataban su presunta dedicación a esta actividad.

El día 31 de enero de 2022 los policías que vigilaban el portal vieron cómo el acusado hacía un intercambio de bolsas con una mujer mayor, la ahora acusada, en plena calle. En ese momento los agentes intervinieron e incautaron las bolsas que se habían intercambiado ambos investigados. Comprobaron que en la del varón había 29,20 gramos de heroína con una riqueza del 19,64%, y que hubiera alcanzado en el mercado negro un valor en venta de 1.138,90 euros. En la que portaba la mujer hallaron 800 euros en metálico.

Tras una orden de registro del domicilio de ambos, la Policía Nacional de Burgos encontró en el piso de la avenida del Cid 2,40 gramos de heroína con una riqueza del 15,51%, con un valor de 30,80 euros así como una báscula de precisión. Por otro lado, en la vivienda de la mujer intervinieron la cantidad en metálico de 25.590 euros.

Por este motivo, ambos se enfrentan a un delito contra la salud pública y a la petición de la Fiscalía de cuatro años y medio de prisión para cada uno.