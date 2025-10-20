BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El dispositivo policial se prolongó durante horas BC

Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Tras una agresión con arma blanca y varios momentos de tensión, la familia dejó la vivienda bajo custodia policial mientras recogía sus pertenencias y fue escoltada hasta el límite de esta ciudad de Burgos

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:47

Un amplio dispositivo policial desplegado este fin de semana en Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos, ha sorprendido en el entorno de la confluencia entre Francisco Cantera y Ramón y Cajal.

Durante varias jornadas, agentes de la Policía Nacional —con apoyo de la Policía Local y de dos Unidades de Prevención y Reacción (UPR) procedentes de Burgos— mantuvieron la vigilancia en la zona para prevenir nuevos enfrentamientos entre dos grupos vecinales.

Y es que, según fuentes policiales consultadas por este medio, el viernes 17 por la tarde se produjo una agresión con arma blanca que dejó a una persona herida. El suceso habría derivado de una disputa previa entre una familia residente en el Alto de San Roque y otra familia de procedencia madrileña que, al parecer, había okupado un piso del número 8 de la calle Francisco Cantera.

A raíz del incidente, el ambiente se enrareció y durante el fin de semana se produjeron varios momentos de tensión. De hecho, ya el propio viernes, decenas de personas se concentraron en torno a la vivienda de la familia madrileña, forzando la intervención policial para evitar un enfrentamiento mayor. En total, una decena de policías contuvieron la situación y evitaron que se produjeran daños mayores.

No obstante, este domingo, 19 de octubre, el operativo hubo de mantenerse activo debido a que, finalmente, la familia madrileña tuvo que abandonar la vivienda en la que residía. Fuentes policiales confirman que los agentes custodiaron el edificio mientras los implicados recogían sus enseres y, en última instancia, escoltaron los vehículos hasta las inmediaciones de la autopista para garantizar la seguridad y evitar más incidentes.

Así las cosas, el dispositivo se desactivó bien adentrada la noche ante la expectación de decenas de vecinos que se despedían de un fin de semana agitado en el centro.

