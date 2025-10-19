BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Herido un joven tras una salida de vía en Burgos

Un varón de 25 años ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un accidente en la N-122 en las afueras de Aranda de Duero

Burgos

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:02

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido a primera hora de la mañana de este domingo tras sufrir una aparatosa salida de vía mientras circulaba con su turismo por la N-122, a las afueras de Aranda de Duero.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 8:15 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 273 de la carretera, a la altura del hotel El Ventorro, justo en el cruce con la carretera de Berlangas de Roa.

Inmediatamente, hasta el lugar se han trasladado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado un equipo médico para atender al joven, que refería un fuerte dolor en la pierna como consecuencia del accidente.

