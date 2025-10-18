Rescatan a un hombre agarrado a una piedra y paralizado en el río Ebro en Miranda El varón, de 48 años, ha sido trasladado al hospital Santiago Apóstol

Sara Sendino Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Un varón de 48 años ha sido rescatado durante la tarde del sábado 18 de octubre en Miranda de Ebro. El hombre se encontraba dentro del río Ebro.

Sobre las 18:48 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso en el que se informaba de que un varón se encontraba dentro del agua en el río Ebro, a su paso por Miranda de Ebro. El hombre, de 48 años, estaba agarrado a una piedra, en una zona de corriente y aparentemente paralizado.

El servicio de Emergencias daba aviso entonces a los bomberos de la ciudad burgalesa, así como a la Policía Local de Miranda de Ebro, Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el varón de 48 años ha sido rescatado del río Ebro por agentes de la Policía Local de Miranda de Ebro. Tras el suceso, el hombre ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital Santiago Apóstol.