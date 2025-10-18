BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 18 de octubre
Río Ebro a su paso por Miranda. GIT

Rescatan a un hombre agarrado a una piedra y paralizado en el río Ebro en Miranda

El varón, de 48 años, ha sido trasladado al hospital Santiago Apóstol

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Un varón de 48 años ha sido rescatado durante la tarde del sábado 18 de octubre en Miranda de Ebro. El hombre se encontraba dentro del río Ebro.

Sobre las 18:48 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso en el que se informaba de que un varón se encontraba dentro del agua en el río Ebro, a su paso por Miranda de Ebro. El hombre, de 48 años, estaba agarrado a una piedra, en una zona de corriente y aparentemente paralizado.

El servicio de Emergencias daba aviso entonces a los bomberos de la ciudad burgalesa, así como a la Policía Local de Miranda de Ebro, Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el varón de 48 años ha sido rescatado del río Ebro por agentes de la Policía Local de Miranda de Ebro. Tras el suceso, el hombre ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital Santiago Apóstol.

