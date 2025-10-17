Herido un hombre en otro atropello en Burgos Un hombre de unos 70 años de edad ha resultado herido como consecuencia de un atropello ocurrido en la calle Severo Ochoa

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 12:52

Un hombre de unos 70 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria después de ser víctima de otro atropello en el casco urbano de Burgos capital.

Según la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar minutos después del mediodía, cuando se ha recibido una llamada alertando de un atropello por parte de un turismo en la calle Severo Ochoa, a la altura del número 2.

Inmediatamente, hasta allí se han desplazado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos, así como de la Policía Nacional y del Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado a personal médico para atender al herido.

Se da la circunstancia de que el atropello ha tenido lugar a escasos metros de un siniestro similar ocurrido el pasado miércoles. En aquella ocasión, una mujer de 55 años fue arrollada por un turismo a la altura del número 22 de la calle Santa Bárbara, junto a la misma rotonda que conecta con la calle Severo Ochoa.

Ese mismo día, además, se registró un segundo atropello, en este caso sobre una niña de 11 años en la carretera de Poza.