Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos El suceso ocurrió a la altura del número 22 de la calle Santa Bárbara de la capital burgalesa

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:58

Una mujer de 55 años ha resultado herida este miércoles 15 de octubre tras ser atropellada en la calle Santa Bárbara de Burgos.

El impacto ha ocurrido a la altura del número 22, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. El aviso se recibió a las 12:14 horas, momento en el que se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, a la Policía Local de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía para que acudieran al lugar y prestaran asistencia a la afectada.

No se han facilitado más detalles sobre las circunstancias que provocaron el atropello, aunque la mujer presenta heridas leves. Los cuerpos de seguridad se han encargado de atender y regular el tráfico, mientras los servicios sanitarios asistían a la víctima.