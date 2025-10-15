BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de otro atropello en la calle Santa Bárbara DMA

Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos

El suceso ocurrió a la altura del número 22 de la calle Santa Bárbara de la capital burgalesa

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Una mujer de 55 años ha resultado herida este miércoles 15 de octubre tras ser atropellada en la calle Santa Bárbara de Burgos.

El impacto ha ocurrido a la altura del número 22, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. El aviso se recibió a las 12:14 horas, momento en el que se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, a la Policía Local de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía para que acudieran al lugar y prestaran asistencia a la afectada.

Noticias relacionadas

Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos

Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos

Un atropello en Burgos deja a una mujer herida

Un atropello en Burgos deja a una mujer herida

Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda

Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda

No se han facilitado más detalles sobre las circunstancias que provocaron el atropello, aunque la mujer presenta heridas leves. Los cuerpos de seguridad se han encargado de atender y regular el tráfico, mientras los servicios sanitarios asistían a la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un atropello en Burgos deja a una mujer herida
  2. 2 Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»
  3. 3 Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea
  4. 4 Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos
  5. 5 Burgos, cada vez más cerca de estrenar el centro de salud de García Lorca tras 20 años de espera
  6. 6 Una finca se derrumba en Valencia con una familia dentro
  7. 7 Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda
  8. 8 El proyecto de Burgos que quiere reinventar el recreo y abrir la escuela a la ciudadanía
  9. 9 Novelas históricas, de ciencia ficción, intriga, y realidad social para un Planeta con récord de participación
  10. 10 Villarcayo negocia con Fundación de Ferrocarriles para que la Mikado se quede en Horna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos

Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos