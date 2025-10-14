Un atropello en Burgos deja a una mujer herida El suceso ha ocurrido en la avenida Castilla y León, a la altura del número 84 sobre las 19 horas

Momento en el que la Policía Local atiende a la mujer herida.

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 19:39

Una mujer de aproximadamente 50 años ha resultado herida este martes 14 de octubre por la tarde tras ser atropellada en la avenida de Castilla y León de Burgos.

El impacto ha ocurrido a la altura del número 84, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió en la sala del 1-1-2 a las 19:03 horas, momento en el que se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, a la Policía Local de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía para que acudieran al lugar y prestaran asistencia a la afectada.

No se han facilitado más detalles sobre el estado de la mujer ni sobre las circunstancias que provocaron el atropello. Los cuerpos de seguridad se han encargado de atender y regular el tráfico y los servicios sanitarios han atendido a la víctima.