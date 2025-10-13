Herida la conductora de un patinete tras una colisión con un coche en Burgos

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 13 de octubre

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:58

Una mujer de 68 años de edad ha resultado herida a última hora de la tarde de hoy como consecuencia de un nuevo accidente entre un patinete y un coche en Burgos capital.

De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar minutos después de las 19 horas, cuando se ha dado aviso de una colisión entre un patinete y un turismo bajo el puente de Capiscol, en el entorno de la playa de Fuente Prior.

Como consecuencia de dicha colisión ha resultado herida la conductora del patinete, una mujer de 68 años de edad que ha precisado atención médica.

Además de los facultativos sanitarios, hasta el lugar del accidente se han trasladado también dotaciones de la Policía Local de Burgos y de la Policía Nacional.

La propia Policía Local alertaba días atrás de un aumento de los accidentes de circulación con patinetes eléctricos en la ciudad en los últimos meses, anunciando un refuerzo en la vigilancia de los mismos.

