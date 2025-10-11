BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl. BC

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 53 de la N-627, en Basconcillos del Tozo

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:00

Un nuevo accidente ha tenido lugar en la carretera N-627. Después de que ayer un matrimonio perdiera la vida en una colisión frontal en la misma carretera, esta tarde se ha producido otra colisión.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía alrededor de las 15.43 horas varias llamadas alertando sobre un choque entre un turismo y una autocaravana en Basconcillos del Tozo, a la altura del kilómetro 53 de la mencionada vía de circulación.

En la llamadas se solicitaba médica para una mujer de 42 años, la cual presentaba molestias en el pecho. Ante tal información, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Finalmente, la mujer ha sido transladada en una ambulancia de soporte vitál básico al Complejo Hospitalario de Burgos.

