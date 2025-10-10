Dos muertos y un herido en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo Burgos El suceso ha ocurrdo en Montorio a las 13:20 horas y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar a las víctimas

Adrián Miguel Ruiz Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 14:01

Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto en un grave accidente ocurrido este viernes en las carreteras de Burgos. El suceso ha ocurrido en Montorio, al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta a las 13:20 horas.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, varias llamadas advertían de que se había producido un accidente alrededor de las 13:22 horas en el kilómetro 29 de la carretera N-627, a la altura del municipio burgalés de Montorio.

Se alertaba de que dos personas se encontraban heridas, inconscientes y atrapadas en el interior de uno de los vehículos.

Según la información recibida, se ha movilizado a los bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl. Este cuerpo ha enviado al lugar un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, los profesionales sanitarios solo han podido confirmar la muerte de las dos personas atrapadas, un hombre y una mujer. Además, el accidente deja a otra persona herida atendida por los facultativos.

