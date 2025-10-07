Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos El accidente tuvo lugar en la BU-800, a la altura de Cardeñadijo sobre las 22:23 horas

Natalia Sáez Ursúa Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Un varón ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso se produjo en la BU-800, en el pk 18, a la altura de la entrada a Cardeñadijo, cuando un turismo se salió de la vía sobre las 22:23 horas.

El 1-1-2 recibió el aviso alertando de que el ocupante del vehículo podría necesitar ayuda para salir del coche. De inmediato, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

En el lugar, los bomberos colaboraron en la asistencia al vehículo y los servicios sanitarios atendieron al varón, de 32 años. Posteriormente, fue trasladado en la UVI móvil al Centro de Atención a Usuarios de Burgos para recibir atención hospitalaria.