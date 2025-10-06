Una colisión entre dos turismos deja dos personas heridas en Lerma El suceso se ha producido en la calle Ciervo este lunes por la tarde y ha sido necesaria la intervención de los bomberos

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en Lerma, el 112 recibía una llamada a las 18:17 alertando de que dos turismos habían colisionado en la calle Ciervo del municipio.

El alertante indicaba que uno de los coches había volcado y que dentro había una persona atrapada. También informaba de que el ocupante del otro vehículo necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 daba aviso a los Bomberos de Burgos, a la Policía Local de Lerma, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl.

