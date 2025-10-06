BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 6 de octubre
Imagen de archivo de una ambulancia. Manu Laya

Una colisión entre dos turismos deja dos personas heridas en Lerma

El suceso se ha producido en la calle Ciervo este lunes por la tarde y ha sido necesaria la intervención de los bomberos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:42

Comenta

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en Lerma, el 112 recibía una llamada a las 18:17 alertando de que dos turismos habían colisionado en la calle Ciervo del municipio.

El alertante indicaba que uno de los coches había volcado y que dentro había una persona atrapada. También informaba de que el ocupante del otro vehículo necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 daba aviso a los Bomberos de Burgos, a la Policía Local de Lerma, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

