Herida una mujer en un accidente múltiple entre un camión, un turismo y una furgoneta en Burgos El suceso ha ocurrido al filo de las 15:22 horas en la AP-1, en Grisaleña. A las 13:30 otra colisión por alcance dejaba un hombre herido en Burgos capital

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl en Burgos.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 6 de octubre 2025, 16:28

Una mujer ha resultado herida en un accidente múltiple registrado en la provincia de Burgos este lunes por la tarde. El suceso ocurría a las 15:22 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión por alcance entre tres vehículos en el kilómetro 46 de la AP-1, a la altura de Grisaleña, en sentido País Vasco.

El alertante indicaba que uno de los vehículos había golpeado al camión por detrás y solicitaba asistencia sanitaria para una mujer, que se hallaba consciente dentro del vehículo aunque no atrapada.

Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl enviaba una ambulancia.

Otro accidente en Burgos capital

Se trata del segundo accidente por alcance ocurrido durante la jornada de este lunes en la provincia. Poco antes, a las 13:31 horas un hombre resultaba herido en una colisión en Burgos capital.

La colisión entre dos vehículos se ha producido a la altura del número 24 de la avenida de Castilla y León, según informaba el 112. En esta ocasión el afectado ha sido un hombre de 61 años que presentaba dolor en la espalda.

El 112 daba aviso a la Policía Local, Nacional y a Sacyl que movilizaba una ambulancia soporte vital básico hata el lugar.