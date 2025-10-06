BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Guardia Civil con el fusil incautado. Guardia Civil

Fusil del siglo XIX por correo: investigada una mujer en Burgos por enviar un arma histórica y operativa

La Guardia Civil investiga por contrabando y tráfico de armas a una mujer de Miranda por enviar por correo un fusil británico del siglo XIX sin licencia

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:46

La Guardia Civil de Valladolid ha abierto diligencias contra una mujer residente en Burgos, tras enviar por correo un arma histórica británica de avancarga, fabricada entre 1802 y 1815, sin contar con licencia ni autorización. El fusil, un modelo LIGHT DRAGOON de la marca TOWER, se encontraba en perfecto estado y operativa, lo que motivó su investigación por presunto contrabando y tráfico de armas.

En el marco de la Operación PAQUETEIAVA ha procedido a la investigación de una mujer residente en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos), como presunta autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas.

Perteneciente a un monarca inglés

Los hechos se produjeron en octubre de 2023, cuando la investigada remitió desde su lugar de residencia un paquete postal conteniendo en su interior un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca TOWER, modelo LIGHT DRAGOON, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso.

La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas, ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.

