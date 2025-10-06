BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una helicóptero sanitario en Burgos JCYL

Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos

Un helicóptero medicalizado trasladó al hombre de 51 años, el accidente ocurrió entre La Nuez de Abajo y Avellanosa

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:55

Un hombre de 51 años ha resultado herido en la mañana de este lunes 6 de octubre tras golpearse en el pecho con un componente de un encofrado en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 09:36 horas, momento en el que se alertó de un accidente laboral en el parque fotovoltaico. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil (COS) de Burgos y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado para atender al herido.

El trabajador, que se encontraba consciente, fue trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

