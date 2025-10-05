BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Herido un motorista en Burgos tras caerse a la altura de Hipercor

El accidente ocurrió sobre las ocho de la tarde en sentido entrada a la ciudad; el conductor, consciente, fue atendido por los servicios de emergencia

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:38

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este domingo 5 de octubre tras sufrir una caída con la moto que conducía. El suceso ha ocurrido en la BU-11, a la altura del kilómetro 3, en la entrada a la ciudad de Burgos, junto a Hipercor.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 20:06 horas, informando de un accidente de moto con un varón herido, aunque consciente.

Es el segundo accidente con heridos por caída de moto que se produce este fin de semana en la provincia. El otro tuvo lugar el sábado 4 de octubre cerca de Canicosa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió asistencia sanitaria para atender al motorista.

