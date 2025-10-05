BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Herido un ciclista tras colisionar con un turismo en Burgos

El accidente se produjo en la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del polígono Pentasa III, sobre las 13:07 horas

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:53

Un hombre de 56 años ha resultado herido en la tarde de este domingo 5 de octubre tras sufrir una colisión entre un turismo y una bicicleta en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 13:07 horas, momento en el que se alertó de un accidente en la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del polígono Pentasa III de Burgos, donde el ciclista necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la víctima, que se encontraba consciente.

