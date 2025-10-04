Herida al caerse de la moto en una carretera secundaria de Burgos La víctima, una mujer de 52 años, sufrió una lesión en una pierna cerca de Canicosa de la Sierra y fue atendida por los servicios sanitarios desplazados desde Quintanar de la Sierra

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Una mujer de 52 años ha resultado herida en la tarde de este sábado 4 de octubre tras sufrir una caída de una motocicleta en el término municipal de Canicosa de la Sierra, en la comarca d ePinares de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 17:36 horas, momento en el que se alertó de un accidente en el kilómetro 9 de la carretera BU-V-8511, donde una motocicleta se había caído y su ocupante necesitaba asistencia sanitaria por una herida en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Quintanar de la Sierra para atender a la víctima.