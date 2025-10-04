BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Bomberos y Policía Local trabajan para rescatar a la mujer del río en Aranda. BC

Rescatan a una mujer que se había lanzado al río bajo los efectos del alcohol en Aranda

Un vecino ya había solicitado una ambulancia para atenderla al encontrarla ebria, la mujer rechazó la asistencia y, posteriormente, se lanzó al río de donde tuvo que ser rescatada en esta ciudad de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Los Bomberos de Aranda, junto con Policía Local y Nacional, han participado en el rescate de una mujer del río Arandilla en Aranda de Duero. La anécdota, finalmente, ha tenido un desenlace sin heridos, pero ha sobresaltado a los vecinos que paseaban y pasaban la mañana soleada de este sábado 4 de octubre por la zona.

No es habitual en este horario un despliegue como el que se han encontrado en el parque La Isla. Sobre las 11.30 horas de la mañana, Policía Local, Nacional y Bomberos de Aranda se desplazaban al lugar para rescatar a una mujer, de unos 30 años, del río Arandilla. Una mujer que se había arrojado voluntariamente al agua, debido a su estado de ebriedad, según confirman testigos de los hechos y el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Diferentes momentos del rescate de la mujer de las aguas del río Arandilla. BC
Ya había rechazado asistencia sanitaria

Como confirma el 1-1-2, en el lugar también se encontraba una ambulancia. Hasta allí se había desplazado avisada ya anteriormente por otros vecinos que habían visto a la mujer en mal estado por una intoxicación etílica. Cuando llegaron los sanitarios, esta se negó a ser atendida.

La mujer, que se encontraba acompañada por un varón, finalmente, se ha arrojado a las aguas del río. Ha sido en ese momento cuando se ha dado aviso y han tenido que intervenir la Policía Local de Aranda, Policía Nacional y los Bomberos de Aranda. La mujer corría peligro, precisamente, por encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, los servicios de emergencias y la fuerzas de seguridad han rescatado a la mujer, ilesa, y la anécdota se ha resuelto con un final sin heridos.

