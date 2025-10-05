Herido un joven en el choque de dos turismo en una localidad del norte de Burgos El joven fue atendido en el cruce de Medina de Pomar donde los dos coches colisionaron por los servicios sanitarios

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 18:04

Un joven de 21 años ha resultado herido leve tras una colisión entre dos turismos en una localidad del norte de Burgos. El accidente ha ocurrido en Medina de Pomar, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El choque sucedió a las 16:45 horas en la Avenida de Nuestra Señora de la Asunción, en el cruce con la calle Fernán González, del domingo 5 de octubre.

El herido recibió atención de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó una ambulancia. La Policía Local de Medina de Pomar intervino también en el suceso para ayudar a recuperar la normalidad en el lugar.