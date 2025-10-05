Alarma en Burgos por un incendio intencionado de unos colchones en un parque de Gamonal Vecinos alertaron al 1-1-2 y a la Policía Local tras ver cómo varios jóvenes incendiaban colchones en el parque Buena Vista

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 19:28

Durante la tarde de este domingo, 5 de octubre, se ha producido un incendio en el parque Buena Vista de Burgos, ubicado en el barrio de Gamonal, después de que varios jóvenes, según han relatado vecinos de la zona, prendieran fuego a varios colchones abandonados en el lugar.

La llamada de aviso al 1-1-2 se ha registrado a las 17:38 horas, momento en el que varios testigos alertaron también a la Policía Local de Burgos. Inmediatamente, el centro de emergencias movilizó a los Bomberos de Burgos, que se desplazaron al parque para sofocar las llamas.

Fuentes del 1-1-2 han confirmado que no se han registrado heridos, aunque el incendio ha generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos del barrio. En estos momentos, efectivos de la Policía Local y de los Bomberos continúan en la zona para ventilar el área y garantizar la seguridad.