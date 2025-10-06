Cinco personas detenidas en Burgos por presuntos malos tratos en el ámbito familiar Las detenciones se realizaron tras recibir avisos por discusiones y amenazas en dos domicilios de la capital burgalesa

La Policía Local de Burgos ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, acusadas de cometer delitos relacionados con malos tratos en el ámbito familiar. Las detenciones se produjeron el pasado 29 de septiembre.

La primera intervención ocurrió alrededor de la 01:25 horas, tras recibir la sala de comunicación 112/092 un aviso sobre una fuerte discusión entre compañeros de habitación en un domicilio de la avenida Cantabria.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 46 años y a su pareja, una mujer de 47, con signos de haber sufrido una agresión mutua, incluyendo amenazas con un cuchillo de cocina. Ambos fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales, quedando a disposición judicial.

La segunda actuación se llevó a cabo en el barrio de Vista Alegre, sobre las 03:30 horas, tras recibir un aviso por una discusión con amenazas en el domicilio de una familia. Tras las investigaciones, la Policía Local detuvo a un hombre de 43 años, su pareja de 39 y su hijo de 20, acusados igualmente de malos tratos en el ámbito familiar.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y garantizar la protección de las víctimas.