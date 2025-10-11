Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático» Maria José Ortega, alcaldesa del municipio palentino de donde procedía el matrimonio fallecido en Montorio destaca que eran personas «muy queridas y apreciadas» en la localidad

Entrada a Aguilar de Campoo, en Palencia. En detalle imagen que acompaña la esquela del matrimonio de Aguilar fallecido en Montorio.

Gloria Díez Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 14:59 | Actualizado 15:21h.

«Es un suceso traumático para el municipio». Con estas palabras describe Maria José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, el sentir de la localidad tras conocer la muerte de dos de sus vecinos en un grave accidente de tráfico ocurrido este viernes en Montorio, en la provincia de Burgos.

Pablo Amo y María Jesús Fernández, de 82 y 80 años, colisionaban frontalmente contra otro vehículo falleciendo prácticamente en el acto, en un siniestro que dejaba además herido al ocupante del otro coche. Un suceso que ha dejado helado al municipio de Aguilar de Campoo, de donde procedían ambos fallecidos y donde eran «personas muy queridas y apreciadas», lamenta Ortega.

María Jesús fue además concejala en el Ayuntamiento de Aguilar, «en una época en la que era muy difícil ver a una mujer en política», recuerda la alcaldesa. «María Jesús era una persona entrañable, valiente, abierta y cariñosa», describe Ortega, que conoce «de toda la vida» a esta familia que es «muy querida» en la localidad: «Tenemos el corazón encogido, más por una pérdida así, en un accidente tan terrible», agrega.

El funeral se celebrará el domingo 12 de octubre a las 17 horas en la iglesia parroquial de Aguilar para continuar con la incineración en el tanatorio San Pedro. La alcaldesa traslada el pésame de parte de todo el pueblo a los hijos y familiares de Pablo y María Jesús: «Nos unimos a ellos en el dolor».

Reivindicación de la autovía

El fatal accidente en el que perdían la vida los dos vecinos de Aguilar se producía este viernes alrededor de las 13:22 horas en el kilómetro 29 de la carretera N-627, a la altura del municipio burgalés de Montorio.

Por este motivo, la alcaldesa de Aguilar de Campoo quiere poner sobre la mesa «la necesidad de la autovía entre Aguilar y Burgos», porque las carreteras nacionles «son más peligrosas» y la nueva infraestructura podría evitar desenlaces tan trágicos.