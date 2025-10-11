BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vehiculo asaltado y el extintor que se utilizó para romper el cristal. BC

Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor

El detenido está investigado además por un delito de estafa, tras utilizar en un supermercado una tarjeta de crédito que se llevó al cometer el delito

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:33

Un hombre de mediana edad ha sido detenido en Burgos como presunto autor del robo de varios objetos de valor que sustrajo del interior de un turismo que estaba aparcado en un garaje en el barrio de San Pedro.

Al varón se le investiga también por un delito de estafa, al haber utilizado una trajeta que se llevó del vehículo para efectuar pagos en un supermercado.

El suceso se remonta al 19 de julio, cuando el propietario del vehículo asaltado interpuso una denuncia relatando que habían abierto por la fuerza su coche dentro del garaje comunitario y que habían sustraído varias pertenencias, entre ellas una tablet y varias tarjetas.

La Policía Nacional de Burgos cree que el presunto ladrón accedió al interior del parking subterráneo de un bloque de pisos, cogió uno de los extintores de la propia instalación antiincendios y lo empleó para romper el cristal del lado del copiloto de un turismo aparcado allí, llevándose distintos efectos de su interior, tales como documentación de su titular y otros familiares, una tablet de 11 pulgadas y varias tarjetas de crédito.

Tras huir del lugar, el presunto autor del hecho se dirigió hasta un supermercado cercano, donde realizó una compra abonando el importe con una de las tarjetas recién sustraídas, motivo por el que se le imputa además un delito de estafa.

Los investigadores creen que puede ser el responsable de otros dos robos en vehículos cometidos en días inmediatamente posteriores en algunas calles adyacentes a la del suceso esclarecido y trabaja para reunir los indicios y/o pruebas suficientes de su participación en estos hechos.

