Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos La Policía Nacional y la Guardia Civil refuerzan el operativo de vigilancia en las denominaciones de origen de la Ribera y Arlanza

Imagen de una de las inspecciones realizadas en la provincia de Burgos.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

El dispositivo de vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad realizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Burgos con motivo de la vendimia en las denominaciones de origen de la Ribera y Arlanza se ha saldado este año con tres detenciones y la tramitación de ocho sanciones por irregularidades en el ámbito laboral.

Según la información aportada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, el objetivo de estos controles es prevenir y detectar posibles delitos e infracciones administrativas relacionados con la contratación irregular de trabajadores extranjeros, con el fin de evitar la explotación y la imposición de condiciones laborales degradantes durante la vendimia.

Así, el despliegue de Policía Nacional estuvo formado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Unidad Aérea, todos ellos adscritos a la Comisaría Provincial de Burgos, quienes inspeccionaron 19 fincas agrícolas pertenecientes a ocho explotaciones vinícolas.

Durante las jornadas en las que se desarrolló el dispositivo policial, se cotejaron las identidades y condiciones de trabajo de 157 personas. Tres de ellas se encontraban en situación administrativa irregular, careciendo por ello de permiso de residencia y trabajo, por lo que fueron detenidos. Eso sí, en ningún caso se encontraron indicios de explotación laboral o trata.

Por su parte, el dispositivo de la Guardia Civil contó con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio de Información y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), todos ellos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, lo que ha permitido abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.

Durante las distintas jornadas de inspección, se realizaron visitas simultáneas a 16 fincas correspondientes a 16 explotaciones agrícolas y vitivinícolas repartidas por diferentes puntos de la provincia, principalmente en zonas de intensa actividad durante el periodo de vendimia.

Ocho infracciones

A raíz de ello, se procedió a la identificación de un total de 218 personas, entre trabajadores, encargados y responsables de los viñedos, descartándose en todos los casos la existencia de indicadores compatibles con la trata de seres humanos.

No obstante, se constataron diversas infracciones administrativas: tres trabajadores no se encontraban dados de alta en la Seguridad Social y cuatro carecían de contrato formalizado, lo que ya ha sido puesto en conocimiento de la autoridad competente. Asimismo, se detectó una infracción más en materia de seguridad laboral.

Ambos cuerpos policiales coinciden en destacar que todas las inspecciones se desarrollaron sin incidentes y con una colaboración positiva por parte de los trabajadores y empleadores.