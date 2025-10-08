BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La ruta del vino Ribera del Duero, en el podio de las más visitadas.

Ribera se coloca como la tercera Ruta del Vino más visitada

Recibió más de 380.000 turistas atraídas por sus reclamos y experiencias

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:04

La Ruta del Vino Ribera del Duero se coloca como la segunda más visitada de las 37 rutas del vino de España, según el informe del Observatorio Turístico de Rutas de Vino de España que ha sido hecho público recientemente. El itinerario enoturístico ha superado el año pasado los 381.000 visitantes, siguiendo la tendencia alcista que viene experimentando en los últimos años.

Otro aspecto destacado es el espectacular incremento de los visitantes internacionales, que superan los 66.000, subiendo en casi 22.000. Esto supone una fuerte internacionalización de la Ruta del Vino Ribera del Duero, en línea con la tendencia de las rutas de vino en España.

Asimismo, el informe presenta un impacto económico de 8,3 millones de euros, contabilizándose exclusivamente el gasto de los enoturistas en visitas a bodegas y museos, que ronda los 20 euros por persona. Sin embargo, el impacto sería mucho más elevado si se incluyeran los gastos en alojamientos, restaurantes o compras realizadas.

Por otro lado, la Ruta del Vino Ribera del Duero destaca por ser la más visitada del interior de España, es la que más servicios y entidades alberga, con un total de 334, y la que aporta más servicios enoturísticos, 225, a distancia de los 207 de Penedés o los 204 de Rías Baixas.

La mitad de las visitas de Castilla y León

Igualmente acapara más de la mitad de las visitas que generan en total las nueve rutas del vino existentes de Castilla y León y un elevado porcentaje de sus visitantes no se centran exclusivamente en el enoturismo, sino que aprovechan también para conocer su patrimonio, ya que los museos registran 133.189 visitas.

La Ruta además está consiguiendo otro de sus objetivos, la desestacionalización del enoturista. Aunque octubre, el mes de la vendimia, sigue siendo el más elegido para visitar la Ruta, se ha producido un notable incremento de turistas en el mes de mayo y una distribución en el resto del año, exceptuando enero que continúa siendo el más flojo.

