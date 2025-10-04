Las indemnizaciones por daños en viñedos alcanzarán 4 millones de euros en Burgos La mayor parte corresponden a pagos por daños de pedrisco y heladas. A los viticultores de La Ribera del Duero también les preocupa el bajo precio al que las bodegas compran la uva

Sara Sendino Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 09:32

Las indemnizaciones a los viticultores de La Ribera del Duero y el Arlanza alcanzarán los cuatro millones de euros en Burgos. Las heladas y el pedrisco, sumados a otros factores, han causado daños en más de 4.300 hectáreas de viñedos en la provincia.

La vendimia del 2025 está siendo lenta y larga. La diferente maduración de las distintas variedades está causando que viticultores y jornaleros se empeñen de forma paulatina. Además, la oscilación de temperaturas y la escasez de lluvias están favoreciendo la añada.

Sin embargo, han sido varios los problemas a los que se han enfrentado los viticultores de la provincia de Burgos. El pedrisco, la lluvia, el viento y las tormentas han producido la mayoría de las peticiones de indemnizaciones a Agroseguro. Asimismo, también se han solicitado ayudas por heladas.

A causa de las vastas precipitaciones, el mildiu también ha supuesto un quebradero de cabeza para los viticultores de la provincia de Burgos. Este hongo, cuya aparición se ve favorecida en ambientes húmedos, ha obligado a tratar los viñedos en repetidas ocasiones con fungicida para evitar el daño a las vides y los incipientes racimos.

4.300 hectáreas declaradas como «siniestro»

En la provincia de Burgos se destinarán «cerca de cuatro millones de euros» en abonar indemnizaciones en viñedos, según estimaciones de Agroseguro. A finales de septiembre, la compañía aseguradora ya había «confirmado» 2,63 millones de euros en ayudas. Respecto al resto, hasta los cuatro millones de euros, la compañía estipula que se irá concretando la cantidad exacta a medida que terminen sus evaluaciones.

Estos casi cuatro millones de euros se destinarán a 4.328 hectáreas de viñedo que se han registrado como «siniestro» en la provincia de Burgos. De ellas, el 81,49% corresponden a «daños por las tormentas de pedrisco, lluvia y viento», según señala Agroseguro. Equivalen 3.527 hectáreas, como se aprecia en este gráfico:

Por otro lado, las heladas tardías registradas en el mes de abril de 2025, principalmente, han causado siniestro en otras 317 hectáreas de viñedo de la provincia de Burgos. El resto, 484 hectáreas, corresponde a otros «riesgos» contemplados en el seguro agrario.

Diez millones de euros de indemnizaciones en Castilla y León

En la campaña de 2025, la compañía Agroseguro destinará unos diez millones de euros en indemnizaciones de viñedos en toda Castilla y León. La aseguradora aún continúa realizando «evaluaciones de daños», pero la estimación es que la mitad de esta cantidad se destine a la provincia de Valladolid.

Después de ella, la provincia de Burgos recibiría cerca de cuatro millones de euros. Asimismo, el resto, que rondaría el millón de euros, se repartirá entre las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Guerra de precios entre viticultores y bodegas

Sin embargo, la campaña de recogida de uva de este 2025 no está marcada solo por los daños meteorológicos en los viñedos. También por la guerra de precios que viven viticultores y bodegas, especialmente en La Ribera del Duero.

Los viticultores denuncian que «se está inclumpliendo la ley de la cadena alimentaria» al pagarse cifras por debajo del precio de coste. Según el sindicato UCCL, los precios de compra de uva por parte de las bodegas se han reducido entre un 15 y un 50%.

La agrupación pide a la Denominación de Origen Ribera del Duero y a las bodegas que actúen «con mayor responsabilidad ante la injustificada bajada de precio de la uva»; además no descartan movilizaciones al respecto. Asaja también solicita «precios dignos» que logren cubrir los gastos de producción de los viticultores de la provincia de Burgos.

