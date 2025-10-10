Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro El suceso ha generado confusión y revuelo entre los vecinos de la zona, aunque los servicios de emergencia confirman que el varón ha fallecido por causas naturales

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en la mañana de este viernes, 10 de octubre, en el interior de un vehículo aparcado en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro. Según relatan algunos testigos, habría sido una trabajadora del servicio de estacionamiento regulado (zona azul) quien habría dado la voz de alarma al percatarse de que un varón permanecía inmóvil dentro del coche.

El suceso se producía en torno a las 10:10 horas, momento en el que los Servicios de Emergencia recibían el aviso. Hasta el lugar de los hechos se desplazaban de inmediato varias patrullas de la Policía Nacional asistidas por el servicio médico. No obstante, a su llegada los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de un varón de avanzada edad que, según han precisado fuentes oficiales, «ha muerto por causas naturales».

Durante el operativo, los agentes han procedido a cortar temporalmente el tramo de la calle para facilitar la labor de los forenses encargados del levantamiento del cadáver. Una situación que ha generado cierto revuelo entre los vecinos de la zona, si bien es cierto que la intervención se ha desarrollado con normalidad y la vía ha podido recuperar el tráfico una vez concluidas las actuaciones.

La calle Juan Ramón Jiménez, conocida popularmente como la calle del vicio por concentrar buena parte de la actividad nocturna de la ciudad, es una de las zonas donde con más frecuencia se registran incidentes.

El de este viernes, sin embargo, ha sido un hecho fortuito, derivado de una muerte natural que ha generado expectación entre los vecinos, pero cuya resolución ha devuelto la normalidad a la zona.

