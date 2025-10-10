BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
El suceso se ha producido en la calle Juan Ramón Jiménez
El suceso se ha producido en la calle Juan Ramón Jiménez BC

Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro

El suceso ha generado confusión y revuelo entre los vecinos de la zona, aunque los servicios de emergencia confirman que el varón ha fallecido por causas naturales

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:39

Comenta

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en la mañana de este viernes, 10 de octubre, en el interior de un vehículo aparcado en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro. Según relatan algunos testigos, habría sido una trabajadora del servicio de estacionamiento regulado (zona azul) quien habría dado la voz de alarma al percatarse de que un varón permanecía inmóvil dentro del coche.

El suceso se producía en torno a las 10:10 horas, momento en el que los Servicios de Emergencia recibían el aviso. Hasta el lugar de los hechos se desplazaban de inmediato varias patrullas de la Policía Nacional asistidas por el servicio médico. No obstante, a su llegada los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de un varón de avanzada edad que, según han precisado fuentes oficiales, «ha muerto por causas naturales».

Durante el operativo, los agentes han procedido a cortar temporalmente el tramo de la calle para facilitar la labor de los forenses encargados del levantamiento del cadáver. Una situación que ha generado cierto revuelo entre los vecinos de la zona, si bien es cierto que la intervención se ha desarrollado con normalidad y la vía ha podido recuperar el tráfico una vez concluidas las actuaciones.

Noticias relacionadas

Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos

Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos

Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

Herida una mujer al salirse de la vía con su turismo en Burgos

Herida una mujer al salirse de la vía con su turismo en Burgos

La calle Juan Ramón Jiménez, conocida popularmente como la calle del vicio por concentrar buena parte de la actividad nocturna de la ciudad, es una de las zonas donde con más frecuencia se registran incidentes.

El de este viernes, sin embargo, ha sido un hecho fortuito, derivado de una muerte natural que ha generado expectación entre los vecinos, pero cuya resolución ha devuelto la normalidad a la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  2. 2 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  3. 3 Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos
  4. 4 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  5. 5 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  7. 7 La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos
  8. 8 Burgos se plantea tres alternativas a la rechazada incineradora del CTR de Cortes
  9. 9 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  10. 10 Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro