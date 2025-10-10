Herida una mujer al salirse de la vía con su turismo en Burgos El suceso se ha producido a las 12:41 horas en Villariezo

Sacyl ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 15:10 Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso se ha producido a las 12:41 horas en Villariezo, en el kilómetro 232 de la A-1, en sentido Madrid.

El 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un coche y solicitando asistencia sanitaria para una mujer de 78 años.

La sala de emergencias del 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del accidente para atender a la víctima.

Temas

Sucesos en Burgos