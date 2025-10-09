Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos El suceso se ha producido a la altura de Briviesca a las 15:59 horas este jueves y la mujer ha sido evacuada en helicóptero al hospital en estado grave

Lugar del accidente en la AP-1 en Burgos, donde se están produciendo retenciones kilométricas.

Gloria Díez Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 17:32 | Actualizado 18:42h.

Una mujer ha resultado herida en un grave accidente en la AP-1, en Burgos, tras colisionar un camión y un turismo. El suceso se ha producido a las 15:59 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del siniestro en el kilómetro 36 de la citada vía, en sentido Vitoria, a la altura de Briviesca.

La sala del 112 daba aviso a la Guardia Civil de Burgos, Policía Local de Briviesca, Bomberos de Burgos y de Diputación de Burgos y a Sacyl, que ha enviado varios medios, entre ellos un helicóptero sanitario.

Los bomberos han excarcelado a la mujer herida mientras el helicóptero aterrizaba en el lugar de la colisión para atender a la víctima. Tras ser atendida por los profesionales sanitarios, ha sido evacuada en el helicóptero en estado grave pero consciente al hospital de Burgos, según confirma la Guardia Civil.

El accidente ha provocado retenciones kilométricas y se ha cortado un carril de circulación en sentido Vitoria. La DGT informa del corte total de la vía entre el kilómetro 34 en Prádanos de Bureba y el kilómetro 36 en Briviesca.

Ampliar Atasco en la AP-1, a la altura de Briviesca, tras un grave accidente. BC

Más de dos horas después, el camión accidentado continúa en la vía y los vehículos que se desplazan hacia el País Vasco están sufriendo varios minutos de atasco.