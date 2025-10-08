Fin a una búsqueda de más de 24 horas: localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos La Guardia Civil confirma que el animal se encontraba en una finca a las afueras de Medina de Pomar

Gloria Díez Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La búsqueda de la vaquilla que se escapó de las fiestas de Medina de Pomar y que hirió a un hombre en su huida, ha llegado a su fin tras más de 24 horas. Así lo confirma la Guardia Civil de Burgos, que hallaba al animal en una finca cercana a la localidad este miércoles sobre las 14:30 horas.

Tras poner un cerco de seguridad en la zona en la que se encontraba, llegaba un camión con otras cuatro vacas «para que la vaquilla se confiara y poderla coger», explican. Y así fue como finalizaba un operativo que comenzaba el martes a las 7:30 horas de la mañana y en el que han participado 20 agentes de la Guardia Civil, el Seprona y Usecic.

Aunque fueron seis las vaquillas que salieron del corral durante la noche del lunes al martes la voz de alarma saltaba a primera hora de la mañana, cuando se percataron de que no estaban guardadas en la plaza de toros portátil en la que iban a formar parte de un Grand Prix con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Medina de Pomar.

En pocas horas pudieron recoger a cinco de ellas pero una consiguió escapar. Más tarde, a las 12:10 horas el 112 recibía una llamada alertando de que el animal, en su huída, había golpeado y herido a un hombre en la calle Diego de Lainez del municipio. La víctima, de 48 años, que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital de Burgos.

El Ayuntamiento de la localidad pedía precaución a sus vecinos a la hora de transitar por la calle o por el campo, dado que la vaquilla estaba en paradero desconocido. Finalmente, no ha habido que lamentar más accidentes y la vaquilla ya ha sido trasladada por su propietaro en perfecto estado.