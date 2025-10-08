BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Sacyl ha enviado una ambulancia para atender a la niña atropellada en Burgos. BC

Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos

El suceso ha ocurrido este miércoles a las 14:33 horas en la calle San Pedro y San Felices

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:06

Comenta

Una niña de siete años ha resultado herida este miércoles en un atropello en la zona sur de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 14:33 horas, cuando el 112 recibía el aviso en el que informaban que una menor había sido arrollada por un turismo en la calle San Pedro y San Felices, a la altura del número 53, junto al el cruce con la calle El Tejo.

El alertante indicaba que la niña se hallaba consciente y que no estaba atrapada por el vehículo.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del accidente.

sEtrata del segundo atropello ocurrido en la ciudad de Burgos en las últimas 24 horas. Este martes por la tarde una mujer resultaba herida al ser arrollada por un turismo frente al hospital militar.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

