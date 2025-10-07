BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
Ambulancia de Sacyl.

Herida una mujer en un atropello en Burgos

El suceso ha ocurrido a las 19:20 horas frente al Hospital Militar

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Una mujer ha resultado herida este martes por la tarde en un atropello en la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:22 horas, cuando el 112 recibía el aviso informando del accidente ocurrido en el paseo Comendadores, frente al Hospital Militar y solicitando asistencia para la persona atropellada.

El 112 daba aviso la policía Local de Burgos y a emergencias sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia al lugar para atender a la mujer, de unos 40 años.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

