Herida una mujer en un atropello en Burgos El suceso ha ocurrido a las 19:20 horas frente al Hospital Militar

BURGOSconecta Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida este martes por la tarde en un atropello en la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:22 horas, cuando el 112 recibía el aviso informando del accidente ocurrido en el paseo Comendadores, frente al Hospital Militar y solicitando asistencia para la persona atropellada.

El 112 daba aviso la policía Local de Burgos y a emergencias sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia al lugar para atender a la mujer, de unos 40 años.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Temas

Sucesos en Burgos