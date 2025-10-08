BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Momento en el que los agentes trasladan al detenido en el centro de Burgos. BC

Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos

Varias dotaciones de Policía Nacional y Local han intervenido en el aviso y el varón ha sido detenido in situ

Aythami Pérez Miguel
Gloria Díez

Aythami Pérez Miguel y Gloria Díez

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Un hombre ha sido detenido en el centro de Burgos por un episodio de violencia de género, según confirma el Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos han ocurrido cerca de las 13.30 horas de este miércoles 8 de octubre.

Los vecinos, turistas y viandantes que se encontraban en el centro de la ciudad han podido ver a varios coches de la Policía Nacional y la Policía Local de Burgos a gran velocidad con las sirenas puestas atravesando la plaza Mayor. Se dirigían hacia la zona de Las Llanas.

Allí, los agentes han subido hasta un piso de un bloque de viviendas y, poco después, los testigos han presenciado cómo se llevaban esposado a un varón.

La investigación

La Policía Nacional de Burgos confirma que se trata de una intervención propia de hechos relativos a violencia de género. Ahora, los agentes tratan de recabar toda la información mediante declaraciones y una exhaustiva investigación.

El investigado pasará ante un juez antes de que se cumplan las 72 horas reglamentarias y esta autoridad será quién decida si ingresa en prisión provisional o queda en libertad con o sin medidas.

