La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos Los agentes arrestan a tres hombres por varios delitos en tres intervenciones diferentes

BURGOSconecta Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado domingo a tres hombres de 22, 33 y 41 años, respectivamente, por la comisión de sendos delitos de desobediencia grave, lesiones e incumplimiento de orden de alejamiento en tres intervenciones diferentes.

La primera de las detenciones tuvo lugar sobre la 01.30 horas de la madrugada en la zona de ocio de las Llanas, donde un hombre de 33 años se interpuso en la trayectoria del vehículo de la Unidad de Respuesta Rápida –URR-, obstaculizando el paso con una actitud violenta y desafiante negándose en reiteradas veces a la identificación.

Durante su identificación se pudo comprobar que sobre él pesaba una reclamación judicial de orden de detención del Juzgado Penal 20 de Madrid, por lo que, unido a la desobediencia grave, se procedió a su detención.

La segunda de las detenciones tuvo lugar y a las 07:00 horas de la madrugada en la Plaza del Rey, por la presunta comisión de una agresión con lesiones. Un oficial de la Policía Local de Burgos que había terminado su jornada y se encontraba fuera de servicio mientras se dirigía a su domicilio, observó la agresión de un joven contra otro, golpeándole de forma violenta en el rostro y huyendo del lugar junto con varias personas.

El agente dio aviso de inmediato a un vehículo de la Policía Local, informando de la descripción correcta del presunto agresor, siendo localizado en la avenida Castilla y León junto con otros jóvenes. Finalmente, tras las pesquisas realizadas, este joven de 22 años fue detenido por la presunta comisión de un delito de lesiones.

Orden de alejamiento

Y el último detenido lo fue a última hora del domingo 28 de septiembre, sobre las 23:30 horas, cuando se recibió un aviso de unas presuntas amenazas cometidas en un inmueble de la avenida de los Derechos Humanos.

Tras recabar toda la información de las partes implicadas se pudo comprobar que el presunto autor de las amenazas tenía en vigor una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 300 metros de su víctima, además de un requerimiento de búsqueda y detención por un quebranto de condena. Este hombre de 41 años fue detenido y trasladado a calabozos quedando a disposición judicial.