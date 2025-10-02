BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un agentes de la Policía Local de Burgos. GIT

La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos

Los agentes arrestan a tres hombres por varios delitos en tres intervenciones diferentes

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:41

Comenta

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado domingo a tres hombres de 22, 33 y 41 años, respectivamente, por la comisión de sendos delitos de desobediencia grave, lesiones e incumplimiento de orden de alejamiento en tres intervenciones diferentes.

La primera de las detenciones tuvo lugar sobre la 01.30 horas de la madrugada en la zona de ocio de las Llanas, donde un hombre de 33 años se interpuso en la trayectoria del vehículo de la Unidad de Respuesta Rápida –URR-, obstaculizando el paso con una actitud violenta y desafiante negándose en reiteradas veces a la identificación.

Durante su identificación se pudo comprobar que sobre él pesaba una reclamación judicial de orden de detención del Juzgado Penal 20 de Madrid, por lo que, unido a la desobediencia grave, se procedió a su detención.

Más sucesos en Burgos

Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda

Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda

Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda

Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero

A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero

La segunda de las detenciones tuvo lugar y a las 07:00 horas de la madrugada en la Plaza del Rey, por la presunta comisión de una agresión con lesiones. Un oficial de la Policía Local de Burgos que había terminado su jornada y se encontraba fuera de servicio mientras se dirigía a su domicilio, observó la agresión de un joven contra otro, golpeándole de forma violenta en el rostro y huyendo del lugar junto con varias personas.

El agente dio aviso de inmediato a un vehículo de la Policía Local, informando de la descripción correcta del presunto agresor, siendo localizado en la avenida Castilla y León junto con otros jóvenes. Finalmente, tras las pesquisas realizadas, este joven de 22 años fue detenido por la presunta comisión de un delito de lesiones.

Orden de alejamiento

Y el último detenido lo fue a última hora del domingo 28 de septiembre, sobre las 23:30 horas, cuando se recibió un aviso de unas presuntas amenazas cometidas en un inmueble de la avenida de los Derechos Humanos.

Tras recabar toda la información de las partes implicadas se pudo comprobar que el presunto autor de las amenazas tenía en vigor una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 300 metros de su víctima, además de un requerimiento de búsqueda y detención por un quebranto de condena. Este hombre de 41 años fue detenido y trasladado a calabozos quedando a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  2. 2 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  3. 3 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  4. 4 La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León
  5. 5 Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda
  6. 6 Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones
  7. 7 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  8. 8 La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año
  9. 9 Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda
  10. 10 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos

La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos