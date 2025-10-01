Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda El suceso se ha producido este miércoles por la mañana en la calle Ronda y los sujetos han sido identificados rápidamente

Policía Nacional y Local de Aranda en la calle Ronda, donde se ha producido el hurto.

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 1 de octubre 2025

Dos personas ha sido pilladas in fraganti este miércoles por la mañana robando prendas en una mercería en pleno centro de Aranda de Duero. Se trata de un hombre y una mujer que, según relatan los testigos, habrían hurtado productos del comercio situado en la calle Ronda, ante numerosos testigos que transitaban por esta céntrica vía sobre las 12 de la mañana.

Un testigo avisaba a la Policía Local, que se personaba rápidamente junto a agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Allí procedía a la identificación de dos sujetos, un hombre y una mujer, por el hurto de un objeto y se está a la espera a que se ratifique la denuncia. La mercería está situada al lado de una perfumería que ya ha sufrido varios robos en los últimos tiempos.

No es el único comercio de esta zona que sufre hurtos a plena luz del día, otra tienda cercana ha sido la diana de un ladrón reincidente que fue captado por las cámaras de seguridad llevándose varias prendas de ropa.

Este robo ha ocurrido precisamente en una jornada marcada por un espectacular alunizaje en una perfumería del Polígono Residencial de Aranda de Duero ocurrido de madrugada y presenciado por numerosos testigos.

El suceso ha generado un gran revuelo entre los vecinos de la zona ya que en pocos minutos se ha podido ver varias dotaciones de Policía Nacional y Local en la calle. Inmediatamente han dado con los presuntos autores del hurto que han sido identificados ante numersos testigos.