El comisario pontificio solicita la ejecución provisional de la sentencia de desahucio contra las monjas cismáticas de Belorado Reacciona así a la notificación de la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca, que ha acordado dejar sin efecto el lanzamiento de las exmonjas cismáticas de Belorado previsto para el 3 de octubre al haber sido recurrida la sentencia de fecha 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos

Tras conocer que el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado se aplazaba una vez más, el comisario pontificio ha interpuesto una demanda de ejecución provisional de la sentencia 80/2025 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Briviesca por la que se condena a las exmonjas a abandonar el monasterio.

La jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca acordaba este martes dejar sin efecto el lanzamiento de las monjas cismáticas de Belorado previsto para el 3 de octubre al haber sido recurrida la sentencia de fecha 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos por las exclarisas.

Por este motivo, la defensa letrada del monasterio de Santa Clara de Belorado ha presentado ante el Juzgado una demanda de ejecución provisional de la sentencia 80/2025, de 31 de julio de 2025, dictada en ese mismo Juzgado, por la que se ordena a la parte condenada —las exmonjas— que «desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente».

Este aplazamiento estaba previsto dado que la defensa de las exreligiosas había indicado que iban a recurrir la sentencia en el plazo establecido. En palabras del abogado de las cismáticas, Florentino Aláez, el pasado mes de agosto, iban a recurrir en apelación en el plazo previsto. Tras la sentencia, emitida el 31 de julio, la defensa tenía un periodo de tiempo de 20 días naturales para presentar el recurso.

Dado que el mes de agosto es inhábil en la Justicia española, Aláez ha tenido casi dos meses para preparar el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. La defensa presentó a primeros de septiembre un primer recurso en la Audiencia Provincial como confirmaron fuentes cercanas a este organismo. La jueza de Briviesca ya había decidido que el lanzamiento fuera el 3 de octubre a las 10.00 horas.

A través del aquel escrito presentado en el órgano judicial se solicitaba «la paralización de ese lanzamiento a la espera de la presentación de otro recurso de apelación» sobre la sentencia propiamente dicha, circunstancia que se ha realizado en los últimos días. No cabe, en cualquier caso, el lanzamiento, ni una ejecución provisional de la sentencia, hasta que no se cumpla el plazo de 20 días naturales que se acaba de certificar.

Pero el comisario pontificio ha movido ficha y, a través de un comunicado, destaca: «Es importante señalar que, a lo largo de este procedimiento judicial, ya se ha pospuesto en cuatro ocasiones la fecha de lanzamiento». Por este motivo pide que se ejecute de manera provisional y que las monjas cismáticas de Belorado abandonen el monasterio burgalés.

Las cinco monjas mayores

Tras la sentencia de desahucio, las monjas cismáticas de Belorado emprendieron una salida, aparentemente improvisada, del monasterio hacia Orduña donde llevaron a las religiosas mayores, alguna con un alto grado de discapacidad, para «preservarlas» de los acontecimientos, como ellas mismas relataron en un video.

Si las cosas no han cambiado, esas monjas de mayor edad -verdaderas propietarias de Belorado- siguen en Orduña con tres de las cismáticas, que las cuidan. Del resto, tres atienden el restaurante de carretera de Arriondas y otras dos custodian el recinto de Belorado.